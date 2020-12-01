السعودية اليوم / تسجيل 2458 إصابة جديدة بكورونا في باكستان



إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2458 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الباكستانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 400.482 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8091 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 343.286 حالة .

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12:31ت م

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إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2458 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 66 وفاة ، و 1863 حالة شفاء .وأفادت السلطات الصحية الباكستانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 400.482 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8091 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 343.286 حالة .// انتهى //12:31ت م0048

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