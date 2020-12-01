السعودية اليوم / القبض على إرهابي شمال العراق



بغداد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

قبضت قوات الأمن العراقية في محافظة نينوى شمال العراق على إرهابي يعمل ضمن كتيبة ما يسمى بـ " الانتحاريين الانغماسيين" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية التابعة لوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم بأن مفارزها تمكنت من القبض على الإرهابي المذكور المطلوب للعدالة وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بسبب انتمائه إلى تنظيم " داعش" الإرهابي.

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12:07ت م

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