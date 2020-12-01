السعودية اليوم / بدء العمل في برنامج علاج الوحمات الدموية لدى الأطفال في مستشفى الرس



الرس 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أعلن التجمع الصحي في منطقة القصيم عن بدء العمل في برنامج علاج الوحمات الدموية لدى الأطفال وذلك في مستشفى الرس العام بهدف تقديم الرعاية الطبية للمستفيدين في أماكن تواجدهم.

وتم تشكيل فريق طبي في مستشفى الرس العام يتكون من التخصصات التالية ( الجلدية – الأطفال – التجميل - والأنف والأذن والحنجرة ) للتعامل مع هذه الحالات وتقديم العلاج وفق البروتوكول المعتمد.

وكان فريق البرنامج عقد لقاءً افتراضيا, بحضور المدراء الطبيين في مستشفيات المنطقة جرى خلاله التعريف ببرنامج الوحمات الدموية لدى الأطفال والبروتوكولات العلاجية المستخدمة وآلية الإحالة والقبول في مستشفى الرس العام .

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11:42ت م

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