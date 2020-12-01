السعودية اليوم / 1622 إصابة جديدة بكورونا في اليابان



طوكيو 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1622 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزراة الصحة اليابانية في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 2162 وذلك بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

11:39ت م

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طوكيو 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 149939 حالة.وذكرت وزراة الصحة اليابانية في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 2162 وذلك بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة.// انتهى //11:39ت م0042

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