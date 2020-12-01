

الطائف 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، ورنية، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء .

من جانبه دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

// انتهى //

11:10ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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