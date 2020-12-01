السعودية | موهبة تدعو أولياء الأمور لاكتشاف موهبة أبنائهم قبل 24 ديسمبر

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دعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع “موهبة”، أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني قبل إغلاق التسجيل في 24 ديسمبر 2020.

وقدم نائب الأمين العام في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور باسل السدحان، دعوة إلى أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في برامح موهبة المتعددة، خاصة البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الذي انطلق حاليا في نسخته الحادية عشرة بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة موهبة وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على أن يتم تقديم برامج متقدمة في مجالات العلوم والهندسة والصحة والتقنية من قبل موهبة وإدارات الموهوبين بوزارة التعليم لمن يحققون درجات عالية في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة المرتبط بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

وقال نائب أمين عام موهبة خلال حديثه في أولى المحاضرات التوعوية التي دشنتها “موهبة” بالتزامن مع التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين “إن رحلة الطالب الموهوب تبدأ باكتشافه ثم صقل موهبته ببرامج علمية، وتزويده بمهارات القرن الحادي والعشرين، ثم انخراطه في مسابقات ومنافسات دولية، ليكون قائدا متمكنا في مجالات متعددة وقائدا للمستقبل أو عالما متميزا”، مستعرضا تاريخ الشراكة بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

وتطرق السدحان إلى أهداف رؤية المملكة 2030، لافتا إلى تماشي استراتيجية موهبة مع الرؤية في برنامجي تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الشخصية السعودية، داعيًا إلى التوسع في الاستثمار في الموهوبين، مؤكدًا أن العائد الاجتماعي والاستثماري للإنفاق على الموهوبين يبلغ ثمانية أضعاف، وأن كل ريال ينفق على رعاية الموهوبين يحقق 8 ريالات كعائد استثماري على المجتمع، لافتا إلى أن باب التسجيل في المقياس سينتهي في 24 ديسمبر المقبل على أن تعلن النتائج في 4 أبريل 2021، وأن هناك نمطين للاختبار، محوسب وعن بعد.

وأوضح الدكتور باسل السدحان أن أعداد المرشحين في البرنامج وصلت منذ انطلاقته في 2011 لأكثر من 550 ألف طالب وطالبة، وزاد عدد المختبرين على 400 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المؤهلين أكثر من 133 ألف طالب وطالبة.

وتناول الدكتور السدحان برامج موهبة التي يتم التحاق الموهوبين بها بعد اجتيازهم مقياس موهبة بدرجات عالية، وهي فصول الموهوبين، مبيناً أن عدد الطلاب الذين تم اكتشافهم في المقياس وإلحاقهم في فصول موهبة تخطي 24 ألفا منذ 2009 وحتى 2020، وبرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات الذي سيقام هذا العام عن بعد للبنين والبنات بعدد ساعات تدريبية يبلغ 45 ساعة أسبوعيا، ويستهدف كل طلاب المملكة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وبرامج موهبة الاثرائية التي تشمل 50% محتوى علميا و 25% مهارات القرن الحادي والعشرين، و 25% أنشطة اجتماعية ورياضية، ويضم 4 مسارات تشمل: العلوم الطبية والكيميائية، والفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الهندسية، والحاسبات والرياضيات التطبيقية.

من جانبه أكد نائب أمين عام موهبة أن المؤسسة وضعت برامج أخرى لا تتطلب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين كمسابقة كانجارو موهبة، وبيبراس موهبة، وبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع”، وبرنامج موهبة للالتحاق بالجامعات العالمية المرموقة (التميز)، الذي يستهدف طلبة الصف الثاني الثانوي، والتحق من خلاله حتى الآن 336 طالبا وطالبة بالجامعات العالمية المرموقة، إلى جانب برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة (التأهيل للتميز).

يذكر أن موهبة ووزارة التعليم وقياس، أطلقت البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في السعودية وأصبح التسجيل متاحاً من خلال المنصة الموحدة التي تم تدشينها عبر موقع موهبة الرسمي www.mawhiba.org ويستمر التسجيل حتى 24 من ديسمبر 2020.

وتعد موهبة المؤسسة الأولى عالميا في مجال رعاية واكتشاف وتمكين الموهوبين، سجلت أعداد المرشحين والمختبرين والمؤهلين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في العام الماضي 2020 مقارنة بأعدادهم مع بدء البرنامج عام 2011، حيث ارتفعت أعداد المرشحين من 43104 طلاب وطالبات إلى 75996 طالباً وطالبة بنسبة 43%، فيما ارتفع عدد المختبرين من 27782 طالباً وطالبة إلى 53553 طالباً وطالبة بنسبة 47%، وزادت أعداد المؤهلين من 7529 طالباً وطالبة إلى 17327 طالباً وطالبة بنسبة 56%، وتم خلال العشر سنوات الماضية اكتشاف أكثر من 133 ألف موهوب وموهوبة من مختلف مناطق المملكة.