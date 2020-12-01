شكرا لقرائتكم خبر عن سجلوا مواعيد وهمية .. وزير الصحة يكف يد 12 موظفا والان نبدء بالتفاصيل

• مستشار قانوني لـ"اليوم" : كف اليد حماية للوظيفة من أن يستغلها الموظف لمصالح شخصية

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً يقضي بكف يد 12 موظفاً نتيجة لرصد قيامهم بتسجيل مواعيد وهمية .

وأوضحت الصحة أن ذلك يتنافى مع قيم الوزارة ، والتي ترتكز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة ، وشددت الصحة انها لن تتغاضى عن أي ممارسات خاطئة مستقبلاً وسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الاجراء اللازمة .

من جانبه قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي لـ"اليوم" : أن كف يد الموظف عن العمل محكوم بالترتيبات النظامية الواردة في نظام تأديب الموظفين وفي لائحة الحقوق والمزايا المالية . وقال إن كف اليد إما أن يكون “وجوبياً”، حيث تكف الجهة يد الموظف بمجرد وصول إفادة من الجهات المختصة بأن الموظف محبوس على ذمة إحدى القضايا المحددة في المادة، أو يكون كف اليد “جوازياً”، وهذا يرجع تقديره للوزير المختص أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إذا رأت أن مصلحة العمل تقتضي كف يد الموظف عن العمل.

ونوه إن كف يد الموظف يكون نتيجة وجود شبهات أو اتهامات وملاحظات عليه، ولكن لم يصدر بشأنه قرار إدانة قضائي بعد، أو له صلة بالإخلال بمهام عمله فيكون كف اليد حماية للوظيفة من أن يستغلها الموظف لمصالح شخصية، ويدخل في نطاقها الرشوة والاختلاس وإساءة استعمال السلطة، وكلها تندرج ضمن الفساد الإداري الذي دأبت الجهات المختصة على محاربته ومكافحته بالطرق النظامية.

وأشار إلى أنه يمنع الموظف في هذه الحالة من الحضور إلى مقر العمل أو مباشرة أي من مهام عمله بأي طريقة، ويبقى محتفظاً بمسماه الوظيفي وراتبه لحين صدور قرار نهائي بشأن قضيته سواء بالإدانة أو البراءة.