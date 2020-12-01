شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وموجة باردة على الشرقية حتى غداً والان نبدء بالتفاصيل

توقعت هيئة الأرصاد؛ استمرار أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، بالإضافة إلى سيول، وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية حتى يوم الغد الاربعاء.

وأوضحت أن مناطق التحذير تشمل الاحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة بالإضافة إلى الاجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية، مبينة أن الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 إلى 32 كم / ساعة وسيكون ارتفاع الموج يتراوح ما بين المتر إلى المتر والنصف وستكون حالة البحر متوسط الموج بينما ، وستصل درجات الحرارة الصغرى في محافظات الشرقية ما بين 18 إلى 15 درجة مئوية .

وبينت الهيئة عن استمرار التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها. كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد الى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني لـ ”الخليج 365” أن التوقعات بإذن الله خلال "24"ساعة القادمة ، تشير إلى تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وديم على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والشمالية والباحة وعسير وجازان ومرتفعاتها وسواحها وشرقها وشرق الجوف وجنوب مكة واجواء من باردة لتميل للبرودة ، مبينا ً أن الاجواء ستكون باردة في الساعات الصباح الباكرة على شمال المملكة وتميل للبرودة على المنطقة الوسطى والمرتفعات الغربية ، والسماء غائمة الى غائمة جزئي على أجزاء من الشرقية والوسطى مع امطار من خفيفة الى متوسطة ورشوش على العاصمة الرياض .