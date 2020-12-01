شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين والان نبدء بالتفاصيل

• المجلس يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية

• مطالبة مكتبة الملك فهد الوطنية بوضع خطة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي عالميًا

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام تصنيف المقاولين ، كما أصدر قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، وأكد أنه على المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والاسهام في سرعة إنجازها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وتضمن القرار أنه على المجلس الأعلى للقضاء إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس ، وعلى المجلس الأعلى للقضاء دراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وعلى المجلس الأعلى للقضاء إبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس. وطالب الشورى بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.

وناقش المجلس التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440- 1441 هـ، وطالب عضو الشورى د. سعد العمري مكتبة الملك فهد الوطنية بوضع خطة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي محليًا وعالميًا، وبذل الجهد في رفع تصنيف أوعية النشر العالمية، مؤكدًا على المكتبة بالالتزام بالهدف الأساسي من إنشاءها.

واقترح عضو الشورى د. صالح الشمراني على المكتبة التحول الرقمي باستخدام الارشفة الالكترونية للمصادر والكتب وبخاصة القديمة منها كون ذلك سيسهل على المستفيدين، كما طالب بتفعيل الاستعانة بالنسخ الإلكترونية للكتب والمصادر جزئيًا أو كليًا مع مراعاة حفظ حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين، وأكدت عضو الشورى د. أميرة الجعفري أهمية إقامة المؤتمرات للمساهمة في تسليط الضوء على الإنتاج الفكري السعودي، وتأثيرها على تطوره في الحركة الفكرية عالمياً، مؤكدةً أن هذا الدور من أهم الأدوار التي تناط بالمكتبة، مطالبةً بزيادة نشاط المكتبة في هذا الجانب.

كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440- 1441 هـ ، وقال عضو الشورى د. سلطان آل فارح أنه على بنك التنمية الاجتماعية تقديم قوائم مالية مفصلة ودقيقة بالإضافة إلى تصحيح التبعية التنظيمية للمراجع الداخلي.