الصحة تعلن كف يد 12 موظفاً بسبب تسجيل مواعيد وهمية

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار من الوزير توفيق الربيعة بكف يد 12 موظفاً لتسجيلهم مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت الوزارة، في تعميم لها، أن ما قام به الموظفون يتنافى مع قيم الوزارة في تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة.

وشددت على أنه لن يتم التغاضي عن أي ممارسات خاطئة مستقبلا، وسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد التعميم أن الوزارة تتقدم بالشكر للجميع على تعاونهم وأداء أعمالهم بنزاهة وإخلاص.

