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سكني يطلق المرحلة الثانية من التصاميم الهندسية لمستفيدي البناء الذاتي
بالشراكة مع عدد من مكاتب التصميم الهندسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان المرحلة الثانية من خدمة التصاميم الهندسية لخيار البناء الذاتي، عبر موقع وتطبيق “سكني”، وذلك بالشراكة مع عدد من مكاتب التصميم الهندسي.
وأوضح البرنامج، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء الإلكترونية يتيحها البرنامج للمواطنين الذين يمتلكون أراضي سكنية ويرغبون في بنائها ضمن مجموعة من التصاميم التي يقدمها نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين.
وأشار إلى أن الخدمة توفّر تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار منافسة تتناسب مع قدرات الأسر السعودية واحتياجاتها لبناء أراضيهم، بهدف التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد وتحسين النمط العمراني للمساكن.
ويمكن الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق من خلال موقع وتطبيق “سكني”، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر.
يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن تجاوز مستهدفاته للعام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية خلال 10 أشهر، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتها.
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