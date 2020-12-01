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أمن الطرق لقائدي المركبات بالرياض: احذروا الأمطار والضباب
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق بالرياض قائدي المركبات بسبب هطول أمطار وضباب كثيف على المنطقة.
وقال أمن الطرق في تغريدة عبر “تويتر”: “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض.. يرجى من مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على معظم الطرق بالمنطقة أدت إلى تكثف الضباب في بعض المواقع”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.
كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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