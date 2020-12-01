كف يد 12 موظفاً من الصحة وإحالتهم للتحقيق

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جدة - خالد شويل - أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بكف يد 12 موظفاً من منسوبي وزارة الصحة وذلك بعد اكتشاف تسجيلهم مواعيد وهمية في عدد من المراكز الصحية في وزارة الصحة. وعلمت "الخليج 365" إنه نظراً لما رصدته الوزارة من قيام 12موظفاً بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يتنافى مع قيم الوزارة التي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة. وأكد الوزير في خطابه أنه سيتم التعامل مع الممارسات مستقبلاً بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.



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