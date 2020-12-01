، فتش عن الباب.. جراحة عاجلة تنقذ أصبع طفل من البتر بأبو عريش ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعامل ناجح مع تهتك وانقطاع جزئي للتروية الدموية والحالة مستقرة

نجح فريق طبي بمستشفى أبو عريش العام، أمس، بقيادة الدكتور الاستشاري في جراحة العظام المنتدب من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض حسين الياسين، وزميله المنتدب الدكتور الاستشاري باشة المستنير، في إجراء عملية جراحية لطفل لديه كسر في أطراف أصبعه الأيمن، بسبب إغلاق باب المنزل عليها بشكل مفاجئ؛ مما أدى إلى تهتك بمنطقة نمو الظفر وانقطاع جزئي للتروية الدموية للطرف.

وأوضح مدير المستشفى الأخصائي حسين حداد، أن إدارة المستشفى سخّرت كافة إمكانياتها من أجل المريض بمختلف التخصصات الموجودة؛ مؤكدًا أن إدارة المستشفى والإدارة الطبية تعمل على دعم جميع الأقسام وتوفير متطلباتها بصفة مستمرة؛ تجنبًا لأي خلل قد يحدث في تقديم الخدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه العملية التي أجريت، تأتي ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي يقوم بها الكادر الطبي بالمستشفى.

وأضاف "حداد": "يتميز الأطباء لدينا بكفاءة عالية، ويخضعون لبرامج وتدريبات متخصصة بصفة مستمرة، تساهم في سرعة ودقة التشخيص لإجراء التدخل الطبي المناسب".

وأشار الدكتور الاستشاري حسين الياسين، أنه جرى التعامل مع الطفل كحالة طارئة، وتم إعادة طرف الأصبع والتروية الدموية وترميم التهتك وعودة الإحساس والحركة وإنقاذها من البتر؛ مؤكدًا أن حالة الطفل مستقرة وسيقرر خروجه في اليومين القادمين؛ فيما ثمّن ذوو الطفل الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والأطباء في سبيل خدمة المرضى والمراجعين.فريق طبي مستشفى أبو عريش العام