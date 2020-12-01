شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء خدمات 12 موظف بـ "الصحة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قرر الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة إنهاء خدمات 12 موظف قاموا بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية ، الأمر الذي يتعارض مع الأمانة وقيم الوزارة .
وأكدت وزارة الصحة في تعميم لها اليوم الثلاثاء أنه لن يتم التهاون مع أي موظف يخالف التعليمات والقيم وسيتم التعامل معه بكل حزم .
كما تقدمت الوزارة بالشكر لجميع الكوادر الصحية والإدارية الذين قاموا بواجبهم المهني والإنساني خلال هذه الظروف الصحية الإستثنائية .
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء خدمات 12 موظف بـ "الصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.