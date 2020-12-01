شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء خدمات 12 موظف بـ "الصحة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة إنهاء خدمات 12 موظف قاموا بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية ، الأمر الذي يتعارض مع الأمانة وقيم الوزارة .

وأكدت وزارة الصحة في تعميم لها اليوم الثلاثاء أنه لن يتم التهاون مع أي موظف يخالف التعليمات والقيم وسيتم التعامل معه بكل حزم .

كما تقدمت الوزارة بالشكر لجميع الكوادر الصحية والإدارية الذين قاموا بواجبهم المهني والإنساني خلال هذه الظروف الصحية الإستثنائية .