شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الطرق" يدعو مرتادي طرق الرياض لأخذ الحيطة والحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق في الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

ونبهت القوات بوجود أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على معظم الطرق بالمنطقة، الأمر الذى أدى إلى تكثف الضباب في بعض المواقع.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول أمطار يصاحبها تدني في مدى الرؤية على منطقة الرياض.