شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الطرق" يدعو مرتادي طرق الرياض لأخذ الحيطة والحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق في الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.
ونبهت القوات بوجود أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على معظم الطرق بالمنطقة، الأمر الذى أدى إلى تكثف الضباب في بعض المواقع.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول أمطار يصاحبها تدني في مدى الرؤية على منطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمن الطرق" يدعو مرتادي طرق الرياض لأخذ الحيطة والحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.