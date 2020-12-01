شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يدعو لمراقبة ضغط الدم في الشتاء وملاحظة بعض التغيرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الثلاثاء من اضطرابات ضغط الدم في فصل الشتاء .
وأكد " النمر " أن عدم التحكم بالضغط يكثر في فصل الشتاء مقارنةً بباقي الفصول الثلاثة، لذلك يجب التركيز على مراقبة الضغط في الشتاء.
وأضاف أن هناك تغيرات في عضلة القلب بالشتاء حيث ترتفع النبضات ، و يرتفع الضغط 18-20 ، وتنقبض الشرايين الطرفية كما يزداد استهلاك القلب الأكسجين بجانب تسارع التنفس .
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