شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اليوم دخول "المربعانية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن دخول موسم " المربعانية، اليوم الثلاثاء.

وقال المسند : اليوم دخول المربعانية وفقاً لبعض الحسابات، وبعضها في 7 ديسمبر، ومن المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس في الرياض وخلال شهر ديسمبر تغرب الشمس جهة القبلة تماماً.

وأضاف أن اليوم يوافق اليوم السابع للحالة المطرية "سقيا"، متوقعاً أن تعاود الحالة نشاطها، بحيث تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية والرياض، وأجزاء من القصيم والحدود الشمالية وشرقي حائل، والباحة، وعسير، وجازان وجنوبي مكة المكرمة.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية نشطة، قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في الوسطى.