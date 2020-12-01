شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق اشتراكات سنوية على المستفيدين من خدمات منصة «قوى» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق اشتراكات سنوية كمقابل للاستفادة من خدمات منصة "قوى". قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق اشتراكات سنوية كمقابل للاستفادة من خدمات منصة "قوى". وأبلغت الوزارة، وفقا لـ"الوطن"، المنشآت بقرارها، موضحة أن قيمة الاشتراك ستكون مختلفة من منشأة إلى أخرى بحسب حجم المنشأة. ولفتت إلى أنه يمكن للمنشآت معرفة قيمة من خلال الدخول على المنصة وأثناء التسجيل في الاشتراك.

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