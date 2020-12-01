- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لليوم السادس على التوالي بلدية أضم تستنفر كافة آلياتها لفك الاحتجازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):تقوم بلدية محافظة أضم ولليوم السادس على التوالي ؛ باستنفار عاجل لكافة المعدات والآليات وذلك لفتح ، وصيانة الطرق وفك الاحتجازات على القرى في المحافظة ، والمراكز التابعة لها ، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي .
حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من ثلاثة فرق ، موزعة بين شمال المحافظة ومركز الجائزة والمراكز الغربية (المرقبان وسوق العين وحقال وقرى وادي العرج ) .
وتؤكد البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة في هذه الفترة المطرية ، حيث تم فك احتجاز أكثر من ٩٥ قرية وصيانة أكثر من ١١٠موقع ، الجدير بالذكر أن الأعمال لا زالت مستمرة حتى إعداد هذا التقرير .
وتحرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة ، لضمان عدم تعطل المواطنين عن أعمالهم وعدم انقطاعهم عن الخدمات .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لليوم السادس على التوالي بلدية أضم تستنفر كافة آلياتها لفك الاحتجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.