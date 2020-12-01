شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة جدة تُفعل المصلى المتنقل في حملة الصلاة نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة المصلى المتنقل على الشواطئ وفي المتنزهات الساحلية والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها ضمن فعليات وبرامج حملة “الصلاة نور”، التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند لتوعية أفراد المجتمع بالمدن والمحافظات بأهمية الصلاة.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تم إعدادها لتواكب هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله –، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والتي تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.