شكرا لمتابعة خبر عن " المنيع " يوضح أفضل دعاء لطلب الشفاء من الله عز وجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب الشيخ عبدالله المنيع، على استفسار حول أفضل دعاء لطلب الشفاء من الله عز وجل.

وقال المنيع خلال برنامج " يستفتونك " إن الله قال " ادعوني استجب لكم " ،مضيفا: " الحصر في الدعاء حسرة " .

وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو قائلا: " اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " .

وأضاف: " اللهم إن أمرك في السماء والأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك - على هذا الوجع فيبرأ - ".