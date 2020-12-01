صور عفوية للملك فهد والملك عبدالله في زيارة لوزارة التخطيط

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كشفت ‏صور مميزة عن بساطة وعفوية، الملك فهد والملك عبدالله- رحمهما الله – حينما كانا أمراء، وكان يرافقهما الأمير تركي في زيارة لوزارة التخطيط.

وأظهرت الصور الملك عبدالله والملك فهد والأمير تركي، في مأدبة عشاء عقب الزيارة؛ حيث يظهر معهم وزير التخطيط آنذاك هشام ناظر – رحمهم الله جميعا، وذلك في عام 1395 هــ الموافق 1975 م. Source slaati





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