6 مجالات يمولها “الصندوق الصناعي” لتعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة

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يعمل صندوق التنمية الصناعية، على تطوير وتنفيذ وتحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، ليكون الممكّن المالي الرئيسي للتحول الصناعي في المملكة. ولتعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، يسهم الصندوق في تمويل 6 مجالات، وهي: – تمويل الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، عن طريق إنشاء المستودعات ذات القيمة المضافة، ودعم وسائل النقل بالشاحنات، ودعم تكنولوجيا المعلومات للخدمات اللوجستية. – مجالات البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، بتصميم وبناء الموانئ والمطارات وإنشاء مرافق الموانئ كالطرق العامة وشبكات المياه، والتمديدات الكهربائية. – خدمات المناولة في الموانئ، والخدمات المساندة كحلول تفريغ البضائع عبر المعدات المتخصصة. – مشاريع صناعة وشراء سفن نقل الحاويات وسفن التغذية. – يدعم خدمات الشحن الجوي الناقلة للبضائع بين الأسواق العالمية. – مشاريع النقل عبر السكك الحديدية كالقاطرات وعربات نقل البضائع. Source akhbaar24.argaam





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