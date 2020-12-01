أخبار السعودية اليوم.. «الصحة»: فرق حاسم بين كورونا والإنفلونزا الموسمية.. و«الموارد البشرية» تحدد آلية 7 خدمات إلكترونية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إصابة 232 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة، وإلى التفاصيل:

بالصور.. محافظ الداير يفاجئ المستشفى العام.. ومواطنون لـ«عاجل»: خدماته الأسوأ

تفقد محافظ الداير بمنطقة جازان نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الإثنين، مستشفى بني مالك العام، في جولة مفاجئة؛ للوقوف على الخدمات المقدمة، في إطار الجولات الميدانية التي تهدف إلى الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، فيما قال مواطنون التقتهم «عاجل»، إن «مستشفى بني مالك العام بالمحافظة أسوأ المستشفيات العامة على مستوى المملكة في الأداء، وفق مؤشرات الزائر السري لقياس أداء المستشفيات».

وزارة الموارد البشرية: آلية الحصول على 7 خدمات إلكترونية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الحصول على 7 خدمات لديها تتضمن الاعتراض (طلب التسوية) على المخالفات، وإلغاء ملف المنشأة وإثبات البلاغ الكيدي، ومعرفة سبب رفض طلب تغيير النشاط وتحديث البيانات للعامل والاستعلام عن رقم السداد.

تأجيل «دفعات البنوك».. لجنة التوعية المصرفية تعلق على المبادرة

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التابعة للبنوك السعودية تفاصيل مبادرة تأجيل الدفعات كإحدى مبادرات البنك المركزي السعودي لدعم القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا والتي تتضمن 30 مليار ريال سعودي (قيمة الدعم المخصص) و50.6 مليار ريال قيمة الدعم المدفوع حتى نهاية أغسطس 2020م، و71.764 عقد لعدد المستفيدين حتى نهاية أغسطس 2020م.

«الجوازات السعودية» توضح آلية إلغاء الخروج النهائي للعاملة المنزلية

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن آلية إلغاء الخروج النهائي لخادمة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم الإلغاء عبر منصة أبشر لصاحب العمل علمًا في حال سريان صلاحية التأشيرة لا يترتب رسوم على الإلغاء في حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».

كورونا في السعودية.. وزارة الصحة تعلن قائمة «الأعلى إصابة»

تصدرت الرياض حالات الإصابة بتسجيل 67 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 42 حالة، وسجلت المدينة المنورة 32 حالة، والشرقية 28 وعسير 23 والقصيم 17 ونجران 7 والباحة 5، وتم تسجيل 3 حالات إصابة في كل من: تبوك وجازان وحائل، فيما تم تسجيل حالتين في الجوف.

كورونا والإنفلونزا الموسمية.. وزارة الصحة تجدد التذكير بـ«فارق حاسم»

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية التفريق بين فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وبين الإنفلونزا العادية؛ وذلك بموجب الفحوصات والتحاليل، وقالت الوزارة، عبر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر موقع «تويتر»، إنه من الصعب الاعتماد على الأعراض والعلامات السريرية فقط؛ للتفرقة بين الإصابة بفيروس كورونا وبين الإنفلونزا ونزلات البرد والزكام العادية؛ حيث إن جمعيها من العدوات التي تصيب الجهاز التنفسي وللتشخيص فإنه لا بد من إجراء مزيد من التحاليل المخبرية والفحوصات للتأكد.

المحافظات والمدن السعودية الأكثر تعافيًّا من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، وجاءت الرياض في الصدارة بتسجيل 73 حالة، وتلتها جدة بتسجيل 26 حالة والمدينة المنورة بتسجيل 21 حالة، وسجلت جازان 19 ومكة المكرمة والطائف 14 حالة تعاف لكل منهما، والمبرز 12، وسجلت الدمام والقنفذة 11 حالة تعاف لكل منهما.

إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًّا.. أبشر تحدد الشروط

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة وآلية إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًّا من خلال حساب الأم في منصة أبشر، وكتبت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، تعرّفي على شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًّا من خلال حسابك في أبشر.

الموارد البشرية: إنهاء مستحقات عمالة متوفاة في الرياض بقيمة 31 مليون ريال

أنهت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنة والأشهر الثلاثة الماضية من إنهاء طلبات مستحقات المتوفين من العمالة بمبلغ تجاوز 31 مليون ريال بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

«الأرصاد» تتوقع مدة الحالة المطرية على مناطق السعودية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى استمرار هطول الأمطار بالمملكة، حتى يوم الخميس المقبل، وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن هطول الأمطار الرعدية يستمر على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، حتى يوم الخمس المقبل الموافق 18-4-1442هـ، وأرفقت خريطة بالمناطق المتأثرة بهطول الأمطار.

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