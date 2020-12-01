فريق سعودي يُجري جراحة نادرة لمريضين يعانيان من «العظم الرخامي»

نجح فريق طبي في مستشفى الداودمي العام بمنطقة الرياض، في إجراء عمليتين نادرتين ومعقَّدتين، لتثبيت كسور الفخذ لمصابَيْن يعانيان من مرض نادر هو «العظم الرخامي».

وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض -في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني- إن المستشفى استقبل شابًّا وفتاة في الخامسة عشرة من العمر، يعانيان من مرض نادر جدًّا في العظم يصيب واحدًا من كل مائتين وخمسين ألفًا، وهو تصخّر العظم «العظم الرخامي».

وأوضحت «صحة الرياض»، أن العظم يكون صلبًا كالصخر وبنيته البيولوجية مختلة قابلة للتكسر بسهولة، إضافة لعدم وجود قناة نخاعية داخل العظم، ولا توجد توصيات علمية عالمية ثابتة للتعامل مع هذه الكسور لصعوبة الإجراءات التقنية بل واستحالتها، ناهيك عن المخاطر الجمة التي قد تتمخض عن أي وسيلة جراحية للتثبيت.

وأضافت صحة الرياض، أنه تم إجراء مداخلات جراحية، من خلال فريق جراحي بقيادة استشاري جراحة العظام د. فؤاد البطاح، وكذلك تثبيت الكسور عند المصابين باستخدام سيخ تيتانيوم نخاعي متشابك في الحالة الأولى، واستخدام شريحة تيتانيوم متشابكة في الحالة الأخرى، وذلك دون حدوث مضاعفات قبل أو بعد العملية.

وأشارت إلى خروج المريضين وهما يتمتعان بتلاشي الألم ونطاق حركة وظيفي، والتمكن من الحركة باستخدام وسائل مساعدة.

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