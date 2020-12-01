تأهل «٢٤» موهوبًا وموهوبة من تعليم الليث لأولمبياد إبداع 2021م على مستوى المملكة

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) تأهل ٢٤ طالبًا وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020م )، والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقيمها المؤسسة على مستوى المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة «موهبة» مرحلة التحكيم الإلكتروني للمشاركين والمشاركات جميعهم على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشروعات العلمية والإبداعية المتأهلة.

من جهته أكّد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي حرص إدارة التعليم على تسخير كل جهودها وإمكاناتها لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية مميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتّى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة، راجيًا التوفيق والنجاح لهم في المراحل المتقدمة من الأولمبياد الوطني.

وأشار إلى أنَّ تأهل الطلاب والطالبات جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين إدارة التعليم ممثلة في قسمي الموهوبين والموهوبات على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بمحافظة أضم (بنين- بنات)، والمدارس كافة، وأسر الطلاب والطالبات، وما بذلوه من جهد على الإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشروعات للطلاب والطالبات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية والحلول المبتكرة للمشروعات، في ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبنتها إدارة التعليم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطلاب والطالبات.