«المرور» يوضح شروط تحويل تصريح القيادة إلى رخصة

ردًا على استفسار مواطن..
كشف «المرور السعودي»، كيفية تحويل تصريح القيادة إلى رخصة، مشيرًا إلى أنه يتم دون اختبار قيادة بشرط انتهاء التصريح وإتمام سن الـ18.
جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على أحد المواطنين، تساءل قائلًا: ما متطلبات تحويل التصريح إلى رخصة؟.
وقال «المرور السعودي»: «مرحبًا بك، تنص المادة (٣٩) فقرة (٤) من نظام المرور، أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه سن ١٨، فيُعطى رخصة قيادة دون اختبار، ويُكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة».
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