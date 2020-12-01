الراجحي: نطمح لأن تكون السعودية من بين أكثر 5 دول استقبالًا للسياح في 2030

أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة في غرفة الرياض، نايف بن عبدالله الراجحي، بحصول المملكة على تقييم استثنائي على مستوى العالم؛ في مجال السفر والسياحة.

واحتلت السعودية المركز السادس من بين دول العالم، والأولى في الشرق الأوسط، في التقييم الذي نشر بموقع Wego Travel Blog عن ألاماكن الآمنة للسفر أثناء جائحة كورونا، وفقًا لمعايير دول الاتحاد الأوروبي المشتركة لتنسيق القيود على السفر.

وقال الراجحي إنّ هذا الأمر مفخرة لنا كسعوديين، وهو يُوكد حرص الدولة على الاهتمام بصحة المواطن والمقيم؛ حيث اعتمد التصنيف على المعايير الوبائية، وقدرة الدولة على احتواء الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وكفاءة النظام الصحي، وتوفير السعة السريرية لغرفة العناية المركزة، والطواقم الطبيّة ورعاية المرضى، والرصد والمتابعة والتوسّع في الفحوصات، ومراقبة وعزل الحالات.

وأضاف الراجحي أنّ هذا الإنصاف الدولي يُرسّخ رؤية 2030 التي ستجعل من المملكة وجهة سياحية عالمية، ووفقًا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل السعودية 100 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030، وستكون حينها واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلاً من 3% من إجمالي الدخل القومي حاليًّا، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليًّا.

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