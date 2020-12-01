السعودية اليوم / الهلال الأحمر ومدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما



الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم، مذكرة تفاهم مع مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، لتبادل الخبرات وتطوير ودعم البحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية، حيث وقع عن الهيئة رئيس الهيئة الدكتور جلال محمد العويسى، فيما وقع عن المدينة الرئيس التنفيذي عبد الله بن حمد بن زرعة .

وتهدف المذكرة إلى تدعيم تكامل الجهود والتعاون وتنمية المشاريع التعاونية التي يمكن القيام بها على أرض الواقع لخدمة قضايا المجتمع وتطوير وتأهيل الموارد البشرية، إضافة إلى تحقيق أهداف الجانبين في مجال التثقيف الصحي المجتمعي .

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسى: إن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا للرسالة الإنسانية التي تحملها الهيئة للإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأشار الدكتور العويسى، إلى أن المذكرة تعزز قيم الشراكة البناءة وتكامل الجهود مع مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، لدعم مساعي النهوض بالعمل الصحي والإسعافي في المملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الإنسانية وجودة الحياة.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية عبد الله بن زرعة أن مذكرة التفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي تأتي تأكيدًا لأهمية تكامل الجهود بين الجهات المختصة لتطوير العمل الصحي والتدريبي والتوعوي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والإنسانية.

وأضاف بن زرعة أن التعاون يشمل التدريب على تقديم الخدمة الطبية الطارئة لتعزيز الوعي الصحي، والمشاركة في الدورات الطبية المتخصصة، والتعاون فيما يخص البرامج والحملات التوعوية، إضافة إلى الاستفادة من القوى التطوعية في إقامة برامج خدمة المجتمع والفعاليات والمناسبات وغيرها.

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10:52ت م

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