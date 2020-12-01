السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 13604 إصابات جديدة بكورونا



برلين 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 13604 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 16636 حالة بعد تسجيل 388 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

09:14ت م

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برلين 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 13604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1067473 حالة.وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 16636 حالة بعد تسجيل 388 حالة وفاة جديدة.// انتهى //09:14ت م0014

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