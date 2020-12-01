المملكة السعودية ترفع قيود سفر المواطنين وتفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. سيكون بدءاً من تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.



ويذكر أن الداخلية السعودية قد أصدرت بياناً في سبتمبر الماضي، أعلنت فيه السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة. على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة. وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.