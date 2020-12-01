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شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، أمطاراً غزيرة متفرقة ومتفاوتة من حي إلى آخر، وما زالت السماء غائمة مبشّرة بمزيدٍ من الهطولات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت تنبيهاً لحالة أمطار غزيرة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى 8 مساءً.الرياض أمطار صباحية
أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بمزيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، أمطاراً غزيرة متفرقة ومتفاوتة من حي إلى آخر، وما زالت السماء غائمة مبشّرة بمزيدٍ من الهطولات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت تنبيهاً لحالة أمطار غزيرة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى 8 مساءً.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:34 AM
قالت: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً
شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، أمطاراً غزيرة متفرقة ومتفاوتة من حي إلى آخر، وما زالت السماء غائمة مبشّرة بمزيدٍ من الهطولات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت تنبيهاً لحالة أمطار غزيرة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى 8 مساءً.
، أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بمزيد ،
المصدر : الخليج 365
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