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أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء.
وقال عبر حسابه في تويتر: ركّزوا على مراقبة الضغط في الشتاء، عدم التحكم في الضغط يكثر في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة.
وأضاف: تغيرات القلب تحدث في فصل الشتاء، حيث ترتفع النبضات ويرتفع الضغط 18 - 20 وتنقبض الشرايين الطرفية، ويزداد استهلاك القلب للأكسجين، وتسارع التنفس.استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر
النمر: 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء.
وقال عبر حسابه في تويتر: ركّزوا على مراقبة الضغط في الشتاء، عدم التحكم في الضغط يكثر في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة.
وأضاف: تغيرات القلب تحدث في فصل الشتاء، حيث ترتفع النبضات ويرتفع الضغط 18 - 20 وتنقبض الشرايين الطرفية، ويزداد استهلاك القلب للأكسجين، وتسارع التنفس.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:29 AM
قال: عدم التحكم فيه يكثر في هذا الفصل مقارنة بالباقية
أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء.
وقال عبر حسابه في تويتر: ركّزوا على مراقبة الضغط في الشتاء، عدم التحكم في الضغط يكثر في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة.
وأضاف: تغيرات القلب تحدث في فصل الشتاء، حيث ترتفع النبضات ويرتفع الضغط 18 - 20 وتنقبض الشرايين الطرفية، ويزداد استهلاك القلب للأكسجين، وتسارع التنفس.
، النمر: 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء ،
المصدر : الخليج 365
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