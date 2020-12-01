، رئاسة الحرمين: لبس الكمامة والمعقمات العطرية يتصدّران فتاوى إجابة السائلين بالحرم ،

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تتردّد أسئلة السائلين من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام خلال الفترة الحالية (فترة جائحة فيروس كورونا) حول لبس الكمامة واستخدام المعقمات العطرية في أثناء الإحرام، ويؤكّد عليهم فريق الإفتاء المختص التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مدى تناغم مقاصد الشريعة الإسلامية مع النوازل والجوائح التي تُلِمُّ بالناس وتحقيقها المصلحة العامة للمجتمعات، ويوصي منسوبو الإفتاء بالالتزام بالمتطلبات الطبية والنظامية للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
ويشيد فريق الإفتاء بما يجده من دعم واهتمام من رئاسة الحرمين لتجويد مخرجات أعمالهم والرقي بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق تطلعات قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- الرامية إلى تطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
رئاسة الحرمين: لبس الكمامة والمعقمات العطرية يتصدّران فتاوى إجابة السائلين بالحرمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
تتردّد أسئلة السائلين من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام خلال الفترة الحالية (فترة جائحة فيروس كورونا) حول لبس الكمامة واستخدام المعقمات العطرية في أثناء الإحرام، ويؤكّد عليهم فريق الإفتاء المختص التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مدى تناغم مقاصد الشريعة الإسلامية مع النوازل والجوائح التي تُلِمُّ بالناس وتحقيقها المصلحة العامة للمجتمعات، ويوصي منسوبو الإفتاء بالالتزام بالمتطلبات الطبية والنظامية للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
ويشيد فريق الإفتاء بما يجده من دعم واهتمام من رئاسة الحرمين لتجويد مخرجات أعمالهم والرقي بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق تطلعات قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- الرامية إلى تطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:24 AM
منسوبو الإفتاء يوصون بالالتزام بالمتطلبات الطبية والنظامية للإجراءات الاحترازية
تتردّد أسئلة السائلين من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام خلال الفترة الحالية (فترة جائحة فيروس كورونا) حول لبس الكمامة واستخدام المعقمات العطرية في أثناء الإحرام، ويؤكّد عليهم فريق الإفتاء المختص التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مدى تناغم مقاصد الشريعة الإسلامية مع النوازل والجوائح التي تُلِمُّ بالناس وتحقيقها المصلحة العامة للمجتمعات، ويوصي منسوبو الإفتاء بالالتزام بالمتطلبات الطبية والنظامية للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
ويشيد فريق الإفتاء بما يجده من دعم واهتمام من رئاسة الحرمين لتجويد مخرجات أعمالهم والرقي بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق تطلعات قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- الرامية إلى تطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.
، رئاسة الحرمين: لبس الكمامة والمعقمات العطرية يتصدّران فتاوى إجابة السائلين بالحرم ،
المصدر : الخليج 365
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