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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو السابع من الحالة المطرية #سقيا.
وتوقع "المسند" أن تعاود #سقيا نشاطها اليوم، وقال من المتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاءٍ من #القصيم و #الحدود_الشمالية وشرقي #حائل، و #الباحة و #عسير و #جازان وجنوبي #مكة المكرّمة.الدكتور عبدالله المسند الحالة المطرية
"المسند": الحالة المطرية "سقيا" تعاود نشاطها اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو السابع من الحالة المطرية #سقيا.
وتوقع "المسند" أن تعاود #سقيا نشاطها اليوم، وقال من المتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاءٍ من #القصيم و #الحدود_الشمالية وشرقي #حائل، و #الباحة و #عسير و #جازان وجنوبي #مكة المكرّمة.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:14 AM
توقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على هذه المناطق
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو السابع من الحالة المطرية #سقيا.
وتوقع "المسند" أن تعاود #سقيا نشاطها اليوم، وقال من المتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاءٍ من #القصيم و #الحدود_الشمالية وشرقي #حائل، و #الباحة و #عسير و #جازان وجنوبي #مكة المكرّمة.
، "المسند": الحالة المطرية "سقيا" تعاود نشاطها اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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