محمد بن مسعود - الدمام - تشمل 420 إصابة محلية سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة. وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة. كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-01 سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة. وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة. 01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 09:11 AM تشمل 420 إصابة محلية تشمل 420 إصابة محلية سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة. وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة. ، كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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