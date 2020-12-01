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المسند يكشف عن درجة الحرارة المتوقعة على الرياض خلال ديسمبر
اليوم السابع للحالة المطرية سقيا أمطار متوقعة بعدة مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن درجة الحرارة المتوقعة على الرياض خلال ديسمبر الجاري.
وقال المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أن متوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح من 20 إلى 24 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 15 درجة مئوية، أو تتجاوز 29 درجة مئوية”.
وأضاف أن متوسط درجة الحرارة الصغرى قُبيل الفجر يتراوح ما بين 10 و13 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض عن 6 درجات مئوية أو تتجاوز 17 درجة مئوية.
وتابع المسند أن منطقة الرياض قد تودع الثلاثينات المئوية حتى نهاية شهر فبراير، أي نهاية العقرب الثانية تقريباً، مضيفا أن الشمس في الرياض ستغرب خلال ديسمبر جهة القبلة تماماً.
وأشار عبدالله المسند إلى أن الكتل الهوائية المفعمة بالرطوبة لا زالت تتدفق إلى أجواء المملكة، قادمة من المناطق الاستوائية الإفريقية عبر إثيوبيا، ومن بحر العرب، لتدعم حالة سقيا المطرية، أما الكتل الشمالية العلوية الباردة فتتوغل إلى أجواء المملكة، ليتم تلقيح الرطوبة لتتمخض عن المطر والقطر.
وأضاف أن اليوم (الثلاثاء) يوافق اليوم السابع للحالة المطرية “سقيا”، متوقعاً أن تعاود الحالة نشاطها، بحيث تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية والرياض، وأجزاء من القصيم والحدود الشمالية وشرقي حائل، والباحة، وعسير، وجازان وجنوبي مكة المكرمة.
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