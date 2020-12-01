الحصيني: أمطار وأجواء باردة على المناطق خلال الـ24 ساعة المقبلة

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني هطول أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة بعدة مناطق.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوفع بإذن الله خلال الـ “24” ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 1442/4/16هـ وحتى صباح الأربعاء هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وديم على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والشمالية والباحة وعسير وجازان مرتفعاتها وسواحلها وشرقها وشرق الجوف وجنوب مكة والكويت وأجواء من باردة إلى مائلة للبرودة.

وقال الحصيني في تغريدة أخرى إن بعض المناطق تشهد حالة من انخفاض الحرارة وسماء غائمة صباح اليوم.

وأضاف الحصيني: “اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، الحرارة صباح اليوم الثلاثاء الساعة “7” أجواء بارة على شمال المملكة وتميل للبرودة على والوسطى والمرتفعات الغربية، والسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من الشرقية والوسطى مع أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورشوش على العاصمة الرياض.



