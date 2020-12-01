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إصابة رئيس وزراء كرواتيا بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الحكومة الكرواتية إصابة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من خضوعه للعزل الذاتي بسبب إصابة زوجته.
وأوضحت الحكومة في بيان أن بلينكوفيتش يمارس مهامه من المنزل، اتباعًا لتعليمات الأطباء وعلماء الأوبئة.
وأشارت الحكومة إلى أنه رغم سلبية أول اختبار لبلينكوفيتش، إلا أنه وضع نفسه في الحجر الصحي يوم السبت الماضي، بعد أن ثبتت إصابة زوجته.
ولفتت الحكومة النظر إلى أنه خضع لفحص مرة أخرى، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية، وهو يدخل الآن في حجر صحي لمدة 10 أيام.
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