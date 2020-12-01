- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت سلطات سلوفينيا عن إدراج "حزب الله" اللبناني، كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار".
وأوضحت الحكومة السلوفينية في بيان لها، أنها "اتخذت القرار تماشيًا مع تقرير مجموعة التنسيق التي حققت في أنشطة الحزب".
وذكر التقرير المذكور أن "أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس الوزراء السلوفيني جانيز جانزا، سيُجري زيارة إلى إسرائيل في 8 ديسمبر المقبل لبحث شراء أسلحة إسرائيلية؛ فيما لم تصدر الحكومة أي بيان بشأن الزيارة المذكورة.حزب الله اللبناني منظمة إرهابية
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 08:58 AM
قالت: أنشطته مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهابسلوفينيا تعلن: إدراج "حزب الله" اللبناني كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار"
أعلنت سلطات سلوفينيا عن إدراج "حزب الله" اللبناني، كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار".
وأوضحت الحكومة السلوفينية في بيان لها، أنها "اتخذت القرار تماشيًا مع تقرير مجموعة التنسيق التي حققت في أنشطة الحزب".
وذكر التقرير المذكور أن "أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس الوزراء السلوفيني جانيز جانزا، سيُجري زيارة إلى إسرائيل في 8 ديسمبر المقبل لبحث شراء أسلحة إسرائيلية؛ فيما لم تصدر الحكومة أي بيان بشأن الزيارة المذكورة.
، سلوفينيا تعلن: إدراج "حزب الله" اللبناني كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر سلوفينيا تعلن: إدراج "حزب الله" اللبناني كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.