شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" تدعو كافة قائدي المركبات لتوخي الحذر اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء قائدي المركبات من مخاطر هطول الأمطار أثناء القيادة . حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء قائدي المركبات من مخاطر هطول الأمطار أثناء القيادة . ودعت " المرور " كافة قائدي المركبات لتوخي الحذر وتخفيف السرعة والتركيز التام عند القيادة وقت المطر، نظرًا لاحتمال إنزلاق السيارة عن مسارها . وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت صباح اليوم بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة . إقرأ أيضاً :

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