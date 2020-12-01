"الصحة" تحذر من مرض خطير يصيب أكثر من 190 ألف رجل سنوياً

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حذرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء من مرض سرطان البروستاتا الذي يصيب 190 ألف رجل سنوياً على مستوى العالم .
وأكدت " الصحة " أن هذا المرض له عدة أعراض كصعوبة في بدء التبول ، وضعف أو توقف التبول ، وكثرة التبول في الليل وألم أو حرقان أو دم أو سائل منوي في التبول ، بجانب ألم أسفل الظهر أو الوركين أو الحوض وألم في القذف .
وأكدت " الصحة " أن هناك عدة طرق علاجية من خلال المراقبة الدقيقة لنمو الخلايا السرطانية ، والجراحة ، والعلاج الإشعاعي والعلاج بالتبريد والعلاج الكيماوي .
كما يمكن الشفاء بالعلاج البيولوجي والموجات فوق الصوتية عالية الكثافة والعلاج بالهرمونات .
وحول طرق الوقاية ، نبهت " الصحة " على ضرورة الإلتزام بممارسة الرياضة وعدم التدخين والتغذية الصحية وتناول الدهون الصحية والتقليل من اللحوم الحمراء .
وأكدت أنه يجب زيارة الطبيب عند وجود عوامل الخطورة التالية : التقدم في العمر ، التاريخ العائلي، السمنة .
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