شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحذر من مرض خطير يصيب أكثر من 190 ألف رجل سنوياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء من مرض سرطان البروستاتا الذي يصيب 190 ألف رجل سنوياً على مستوى العالم .

وأكدت " الصحة " أن هذا المرض له عدة أعراض كصعوبة في بدء التبول ، وضعف أو توقف التبول ، وكثرة التبول في الليل وألم أو حرقان أو دم أو سائل منوي في التبول ، بجانب ألم أسفل الظهر أو الوركين أو الحوض وألم في القذف .

وأكدت " الصحة " أن هناك عدة طرق علاجية من خلال المراقبة الدقيقة لنمو الخلايا السرطانية ، والجراحة ، والعلاج الإشعاعي والعلاج بالتبريد والعلاج الكيماوي .

كما يمكن الشفاء بالعلاج البيولوجي والموجات فوق الصوتية عالية الكثافة والعلاج بالهرمونات .

وحول طرق الوقاية ، نبهت " الصحة " على ضرورة الإلتزام بممارسة الرياضة وعدم التدخين والتغذية الصحية وتناول الدهون الصحية والتقليل من اللحوم الحمراء .

وأكدت أنه يجب زيارة الطبيب عند وجود عوامل الخطورة التالية : التقدم في العمر ، التاريخ العائلي، السمنة .