شكرا لمتابعة خبر عن وفاة شقيقة نائب وزير الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توفيت شقيقة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، أمس الاثنين. توفيت شقيقة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، أمس الاثنين. وتقدم عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، بالتعازي لمعالي نائب وزير الداخلية، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. كما تقدم المستشار تركي آل الشيخ بخالص العزاء للدكتور ناصر الداود ولكل عائلة الداود الكرام بخالص التعازي.

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