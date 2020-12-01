الجمارك تعلن عن 11 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية لحملة الدبلوم فأعلى

︎ :

.



تعلن الهيئة العامة للجمارك (الجمارك السعودية) عن توفر (11) وظائف (تقنية وإدارية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير مع الخبرة، بالمسميات والتخصصات التالية:

– منسق إدارة الرواتب

– معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية

– معماري بنية مؤسسية – الأعمال

– مدير برنامج – وكالة الشؤون الهندسية

– مدير إدارة دعم اللجان

– رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافيه – وكالة الشؤون الهندسية

– رئيس قسم المتابعة و التحكم – وكالة الشؤون الهندسية

– رئيس قسم التصاميم – وكالة الشؤون الهندسية

– أمين سر

– أخصائي جمركي

– أخصائي أول إدارة الرواتب

التخصصات المطلوبة:

(إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، علوم الحاسب، علم المعلومات، الهندسة المعمارية، العمارة والتخطيط، القانون، هندسة المساحة، الهندسة، دبلوم الإدارة الجمركية)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة حسب متطلبات كل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3hS6DkP ويستمر حتى إشغال الوظائف.

Source wadhefa

