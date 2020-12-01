7 فوائد لـ المغنيسيوم أبرزها تعزيز الذاكرة والتحكم في السكر

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المغنيسيوم معدن مهم لوظيفة التمثيل الغذائي في الجسم، وهو أساسي لتنظيم مستويات السوائل وتقلص العضلات وإدارة نبضات القلب وتشمل فوائده أيضًا صحة العظام، كما أنه مهم لصحة الدماغ وتعزيز وظائفه.

ويوجد المغنيسيوم بكميات ضئيلة في العديد من الأطعمة التي نتناولها، ومع ذلك يعاني الملايين من نقص هذا المعدن المهم للغاية.

ما هي فوائد المغنيسيوم ؟

يمكن أن يتسبب نقص المغنيسيوم في عدم التركيز والصداع والقلق والاكتئاب واضطرابات المزاج ومن أبرز فوائده:

1- تعزيز الإدراك والذاكرة

يقع مركز الإدراك والذاكرة في منطقة تُسمى الحُصين في الدماغ، ويعزز المغنيسيوم التعلم والذاكرة لدى كبار السن من خلال تحسين الإشارات بين الخلايا العصبية، كما يحسن الذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

2- تخفيف التوتر والقلق

بدون ما يكفي من المغنيسيوم، لا تستطيع الخلايا تنظيم الكالسيوم بشكل فعال، مما يؤدي إلى إتلاف الأعصاب بمرور الوقت، وبالإضافة إلى ذلك، عندما لا تتواصل الخلايا بشكل صحيح يؤدي ذلك إلى الشعور بمشاعر مثل الخوف والقلق والاكتئاب.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2006 أن تناول المغنيسيوم أدى إلى تحسن كبير في أعراض الاكتئاب في أقل من أسبوع.

3- الأرق

يلعب المغنيسيوم دورًا كبيرًا في تنظيم النوم، ومع ذلك لا يفهم الطب الحديث بعد ما الوظيفة العصبية التي ينشطها وما تأثيره على النوم.

4- التحكم في سكر الدم

يلعب نقص المعدن المهم دورًا في إدارة مرض السكري من النوع الثاني، فهو مفيد في تنظيم نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين إفراز الأنسولين واستجابة الجسم له.

5- العظام والمفاصل

المغنيسيوم، إلى جانب الكالسيوم وفيتامين د، معادن ضرورية لنمو العظام وصحتها، وإذا كان الجسم يعاني من أي نقص فيهم فإن ذلك ينعكس على زيادة مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.

6- صحة القلب

ينظم المغنيسيوم إيقاع عضلة القلب وذلك من خلال تفاعله مع البوتاسيوم والصوديوم، وإذا اختلت مستويات المغنسيوم، يتراكم الصوديوم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

7- إزالة السموم

تعمل أجهزتنا المناعية كل ثانية من كل يوم للحفاظ على صحة الجسم ومحاربة السموم، ويعزز المعدن من وظيفة المناعة، كما أنه يعتبر عامل من عوامل إزالة السموم.

ويمكنك الحصول على هذا المعدن من خلال تناول الخضار الورقي، والمكسرات والبذور والبقوليات والكينوا والأفوكادو والموز والزبادي والتمر والكاكاو الخام.

Source almowaten

