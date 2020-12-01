شروط صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الاستفادة من خدمة صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن أن صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة هي خدمة إلكترونية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط.

ضوابط الاستفادة من الخدمة

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن شروط وضوابط الاستفادة من خدمة صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل في :

- أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.

- أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

- ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.

- ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.

- أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة.

- ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.

- أن لا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 45 سنة.

وأشارت الوزارة، إلى أن خطوات تنفيذ الخدمة تتمثل في الإجراءات التالية:

- يختار المستخدم خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات في بوابة الخدمات الالكترونية في موقع الوزارة.

- تعبئة البيانات المطلوبة (الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي و الموافقة على الإقرار و التعهد ) ثم تقديم الطلب.

- سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية

- يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة "طلباتي".

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