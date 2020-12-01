شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث تهنئة لفوستان تواديرا وكلاوس يوهانس والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى أمس (الإثنين) بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث سموه برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فيرنير يوهانس رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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