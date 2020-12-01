شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 1000 حقيبة شتوية و3000 كرتون تمور في مأرب وأبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم المركز أمس (الإثنين) 1000 حقيبة شتوية للمتضررين والنازحين من الجوف إلى مخيمات مأرب في الجفينة وآل شبوان والميل والوادق، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020. وتشمل الحقائب 2000 سترة كبيرة، و2000 سترة صغيرة، و2000 بلوفر كبير، و2000 بلوفر صغير، و2000 بطانية كبيرة، و2000 بطانية صغيرة، استفادت منها 1000 أسرة.

كما وزع المركز أمس، 3000 كرتون من التمور في مديريتي لودر ومودية بمحافظة أبين، استفادت منها 3000 أسرة نازحة ومحتاجة.