شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: 3684 داعية يحذرون من خطر «الإخوان المسلمين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​بدأت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المناطق في تنفيذ البرنامج الدعوي للتحذير من خطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، الذي يستمر على مدى شهرين عبر تنفيذ محاضرات وندوات وكلمات ومقاطع فيديو يشارك في تنفيذها أكثر من 3684 داعية من الرسميين والمتعاونين مع الوزارة، إلى جانب إقامة محاضرات نسائية تقدمها نخبة من الأخوات الداعيات المتخصصات في الأمن الفكري في المساجد والجوامع وعبر تطبيقات إلكترونية، إضافة إلى تكليف أكثر من 69 داعية بالمشاركة في لقاءات تلفزيونية عبر القنوات الفضائية والإذاعية ومنصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك عقب توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فروع الوزارة كافة بمناطق المملكة بإقامة البرنامج عبر محاضرات، وندوات، وكلمات في المساجد، والجوامع، وعبر الوسائط الإلكترونية ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة لحماية المنابر الدعوية والتصدي للجماعات المتطرفة.

وتتناول المحاضرات، والكلمات، والندوات التي يقدمها المشايخ موضوعات متنوعة لبيان فساد منهج جماعة الإخوان وكشف أساليبهم في إغواء الشباب وبيان مخططاتهم، إلى جانب تخصيص جزء منها للتنويه ببيان هيئة كبار العلماء الذي صدر أخيرا، في بيان مخالفة منهجه للإسلام والتحذير من خطرهم. وتشهد منابر الدعوة في المملكة منذ تسلم مهمات الوزارة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نقلة كبيرة في طرحها للموضوعات، التي تلامس حاجة المجتمع والأحداث والمناسبات الوطنية، إذ تجد هذه النقلة كل تقدير واهتمام لكل متابع لجهود الوزارة في ملامسة حاجة المجتمع والحرص على أمن وسلامة الناس.